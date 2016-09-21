台中市深潭戲水失蹤 尋獲男子已死亡

消防人員據報抵達現場救援，發現該處為一深潭，尋獲鄭男時已死亡。（張妍溱翻攝）

台中市消防局接獲一名33歲廖姓男子報案，指稱他與34歲鄭姓友人中午11點到太平區北田路頭汴坑溪北田大橋路附近戲水，忽然發現鄭男不見蹤影，於是四處尋人，懷疑人己溺水。消防人員據報抵達現場救援，發現該處為一深潭，尋獲鄭男時已死亡。

根據消防隊指出，鄭男沒有卡在岩石縫隙裡面，而是躺在水底平面岩盤上；同行廖男說他們兩人到頭汴坑溪玩水，上岸時卻不見鄭男蹤影，於是在附近尋找，因為找不到人擔心是發生意外才趕快報警處理，目前警方已調出附近監視器，進一步釐清真相。

(中時)