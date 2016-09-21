斗六市長3度請託開FB通報停電 台電：無人力管理

去年蘇迪勒颱風雲林大停電，掀起搶工程師大作戰，斗六市長謝淑亞拜託台電成立（右一背對鏡頭者）臉書通報機制，迄今3度碰壁。（周麗蘭攝）

謝淑亞的臉書變成臨時通報專線。（周麗蘭翻攝）

颱風天最怕停電，停電最怕1911打不通，去年蘇迪勒颱風造成雲林33萬戶大停電，民眾求援電話湧向機關首長、民代，斗六市長謝淑亞20日第3度拜託台電雲林區處成立臉書通報機制，但台電答覆無人力管理。

謝淑亞表示，去年蘇迪勒、杜鵑颱風來襲，1911打不通，打通也沒人接，市民打電話、透過她臉書求救「打不進去台電啊」，公所逐條回覆訊息、整理成清單、傳真到台電、再打電話確認收到沒，好幾天臉書像24小時熱線一樣。

謝淑亞說，風災過後特地拜託台電長官開fb讓民眾申訴停電，今年七月雲林區營業處新舊處長交接，上台致詞又拜託台電公司開fb，使民眾順利申訴、工程人員也可專心修復，迄今未獲得回應。

20日她再以市長身分第3度拜託台電開臉書，得到回應是沒有管理臉書的人力，她感到無奈至極，不知何時台電才能讓民眾免於奪命連環叩1911不通而怒火中燒。

謝淑亞表示，颱風天台電工程師很辛苦感謝他們，台電行政部門也該有防颱觀念，不能一再讓民眾求告無門。

台電公司雲林區處表示，蘇迪勒颱風後在縣府協助下已有補救1911打不通的措施：由村里辦公室彙整停電資訊（填於制式表格）傳給公所，公所再統一傳真給台電，災害應變中心也可打專線通報。

台電指出，另有「電力報馬仔」手機App可通報，目前平常日可用，但颱風天的流量有待克服；不用臉書的原因是調度系統與停電系統無法連結。

台電表示，不愛用手機的打1911，年輕人用App，颱風天就比較能分流。

(中時)