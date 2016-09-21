名貴盆栽展連續6天 今辦開幕典禮
「驚死人！一小盆的盆栽，比一輛進口轎車還貴！」台南市盆栽協會第8屆第2次盆栽展覽，21日起連續6天，在安南區土城正統鹿耳門聖母廟中庭展，21日上午並舉辦開幕典禮，吸引數百名喜愛盆栽人士參觀，大家看到近百件作品的價值，紛紛發出驚嘆聲。
盆栽都是所有人花費數10年時間加以照顧，才能擁有好價錢，台南市盆栽協會的年度大展，原本是安排在中秋節的連續假期中展出，但因碰上颱風，不得不延後到21日起連續6天舉行。
21日舉行開幕典禮時，策展主任委員宋俊明邀請到多位貴賓、民意代表以及各友會共同剪綵，場面盛大，今年參展作品總共分七個科，有近百件作品，各自選出前3名，總冠軍由1件小品奪得，其價值無法用金錢計算，立刻吸引各界貴賓的目光。
宋俊明表示，這次的盆栽展集結所有會員作品展覽，現場將近100盆大小盆栽，有美國櫻桃、榕樹、橡牙樹等，每一盆主人都是用幾10年用心照顧，讓人看了心曠神怡，展覽活動從即日起一直到9月26為止，歡迎喜愛盆栽民眾踴躍前往參觀。
(中時)
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