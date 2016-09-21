海碩男網》美國長大莊吉生 轉籍回國首返高雄出戰

莊吉生首戰高雄海碩盃，男單次輪3比6、4比6不敵以色列韋恩特勞勃。(海碩整合行銷提供)

操著一口道地台語，偶爾夾雜英文單字，美國加州出生、長大，父親是高雄人的莊吉生，去年轉籍回中華台北，目前世界排名147在我國男單排名僅次於盧彥勳。這回海碩盃首度踏上港都，27歲的他瞇著眼笑說，「Feels like home」。

「自小打網球起，當職業網球員、捧美網金盃一直是我的夢想。」畢業自美國密西根大學政治學系，莊吉生拿到學位後決定放棄網球，返南加州托倫斯（Torrance)在油廠任職，未料數個月後卻被資遣，然而這也成為莊吉生網球生涯一大轉捩點。畢業後未曾練球的莊吉生拿下西雅圖賽冠軍，促成他續圓網球夢。

輾轉重拾球拍，莊吉生在今年8月在中國成都以一盤未失之姿，舉起生涯首座ATP挑戰賽冠軍，一如他在網誌上所題「嶄新的開始」，世界排名147也來到生涯新高。

首度挑戰海碩盃，他笑說，「其實去年就想參加，只是去年此時受傷。這次回來，高雄感覺就像家一樣，我也趁機見見親戚。」

去年轉籍回中華台北，莊吉生現在還有新身份，9月起將成為彰師大英文所新鮮人，明年台北世大運，有望披上中華台北戰袍。「能夠再當學生很棒，英文對我來說不會是問題。如果能代表國家出賽當然很期待。」

(中時電子報)