廢特偵組 法務部：實質上是多20個「特偵組」

立法院今天初審通過廢除特偵組，法務部強調，廢除特偵組後，目前全國各地檢署共有200名黑金專組檢察官偵辦重大貪汙、經濟犯罪案件，實質上是多了20個「特偵組」。特偵組任務雖然隨著時空轉變而調整，但政府打擊貪瀆及重大犯罪的決心，並不會改變。

法務部表示，法務部目前正針對廢除特偵組後，原特偵組業務移由地檢署的相關配套措施，積極研議。

法務部表示，目前特偵組僅剩3件特偵案件未結，以現有特偵組7名檢察官，有6人將來歸建一、二審檢察署，仍可繼續借重長才偵辦原特偵組未結之案件，因此未來由各地檢署配套銜接原特偵組案件及業務，應能無縫接軌，全力打擊重大貪瀆等案件。

另外，在辦案人力方面，各地檢署與特偵組功能相似的黑金專組檢察官目前約有200人，如台北、士林地檢目前各有16人，新北地檢14人、桃園地檢13人、彰化地檢7人、台南地檢8人、高雄地檢10人，再加上過去曾借調至特偵組辦案成員，所以雖然修法後，形式上少了一個特偵組，實質上卻是多了20個「特偵組」。

至於特偵組原辦理在海外犯罪所得之扣押、沒收案件，將來亦可移轉由轄區檢察官、以及歸建後的原特偵組檢察官繼續辦理，法務部國際及兩岸司亦將協助此業務轉接及對國外之連繫。現任國際及兩岸司司長蔡秋明多年前亦曾在特偵組負責對拉法葉、汪傳浦等案扣押財產連繫作業，對相關業務甚為嫻熟。

法務部強調，特偵組任務雖然隨著時空轉變而調整，但打擊貪瀆及重大犯罪，係政府不變之決心。而修法廢除特偵組，可使我國刑事訴訟程序運作回歸常軌，亦藉此強化地檢署追訴犯罪品質及上級審法律審查功能，以增進人民對檢察官信賴。

(中時)