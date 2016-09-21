5天國定假遇勞工排休 勞動部：可補休
勞基法修正案恐怕無法在年底前修法完成，勞工今年還有5天國定假日可放。勞動部說，若國定假日遇勞工排休日可補休。
勞基法有關一例一休及國定7天假刪除案雖被列為優先法案，但有立委透露，由於本會期有總質詢、預算案與人事同意權等案，因此勞基法修法可能無法在年底完成。因此，包含10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日、11月12日國父誕辰紀念日及12月25日行憲紀念日，勞工都有機會放假。
不過，5天假中的11月12日國父誕辰紀念日及12月25日行憲紀念日都剛好遇到勞工常排休的週休二日，是否可以補休受勞工朋友關注。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，若年底來不及修法完成，這5天假勞工依然可以放假，且勞動部曾發出函釋，若勞工安排的例假或是休息日剛好撞國定假日，雇主應該給予補假。
黃維琛指出，勞工的例休或是休息日有時不在週休二日，若剛好勞工當週安排週三或週五休假，週六若遇國定假日，國定假日當天就應給予勞工休假；不過，若勞工剛好在國定假日安排休假，則雇主就應給予勞工補休，補休日期則由勞資雙方協商。
此外，黃維琛表示，若雇主告訴勞工沒有補休、不讓勞工補休，雇主就是違法且損害勞工權益，可依法處2萬至30萬元罰鍰。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。