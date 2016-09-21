5天國定假遇勞工排休 勞動部：可補休

勞基法修正案恐怕無法在年底前修法完成，勞工今年還有5天國定假日可放。勞動部說，若國定假日遇勞工排休日可補休。

勞基法有關一例一休及國定7天假刪除案雖被列為優先法案，但有立委透露，由於本會期有總質詢、預算案與人事同意權等案，因此勞基法修法可能無法在年底完成。因此，包含10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日、11月12日國父誕辰紀念日及12月25日行憲紀念日，勞工都有機會放假。

不過，5天假中的11月12日國父誕辰紀念日及12月25日行憲紀念日都剛好遇到勞工常排休的週休二日，是否可以補休受勞工朋友關注。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，若年底來不及修法完成，這5天假勞工依然可以放假，且勞動部曾發出函釋，若勞工安排的例假或是休息日剛好撞國定假日，雇主應該給予補假。

黃維琛指出，勞工的例休或是休息日有時不在週休二日，若剛好勞工當週安排週三或週五休假，週六若遇國定假日，國定假日當天就應給予勞工休假；不過，若勞工剛好在國定假日安排休假，則雇主就應給予勞工補休，補休日期則由勞資雙方協商。

此外，黃維琛表示，若雇主告訴勞工沒有補休、不讓勞工補休，雇主就是違法且損害勞工權益，可依法處2萬至30萬元罰鍰。1050921

(中央社)