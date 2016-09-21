CIA專家：蒲亭料尋求連任 加強獨裁統治
美國中央情報局（CIA）首席俄羅斯分析師今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能會在2018年尋求連任，並施行更嚴厲的獨裁統治，以抑制經濟衰落導致的動盪。
CIA觀察俄羅斯情勢的小組組長克里門（Peter Clement）在喬治華盛頓大學（George Washington University）會議上發表演說，而前一天，支持蒲亭的團結俄羅斯黨（United Russia）剛在國會下院選舉贏得多數席次，一般認為可能成為蒲亭尋求連任的跳板。
蒲亭不久前曾說，現在表態自己是否會在2018爭取第4次總統任期還太早；若他連任成功，將繼續掌權直至2024年。
觀察克里姆林宮經驗豐富的克里門說，他也發現一些「跡象」顯示，這位前蘇聯情報官員很可能正在接管俄羅斯。他說，其中包括最近1篇新聞報導指出，俄羅斯情報機關可能「大改組」，俄羅斯負責國內與對外的情報單位將合併為單一機構，統一由聯邦安全局（Federal Security Service）掌控。
克里門表示：「我看到的是對社會的控制可能逐漸緊縮。」也提及他認為蒲亭「真的真的很害怕動亂與失序」。
他也說：「我認為他現在已將範圍擴及全面。我認為我現在看到的蒲亭更接近我們所知道的、任職於蘇聯國家安全委員會（KGB）的他。」並表示這位俄羅斯總統的行為顯露出，他有意以強大領導人之姿傳承典範，包括他在2014年3月，從烏克蘭手中強奪克里米亞（Crimea）。
克里門說，儘管俄羅斯首次對是否減少軍事預算展開辯論，國防支出仍在蒲亭任內激增。而俄羅斯對敘利亞內戰的干預，也再次昭示俄國在中東的影響力。（譯者：中央社廖禹揚）1050921
(中央社)
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