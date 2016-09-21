東方瑞士「頂湖公園」 獲2016國家卓越建設金質獎

我要評比

頂湖公園因環境優美、景色宜人。（黃文博翻攝）

台南市中西區西湖里頂湖公園，因公園綠意盎然、景色宜人，地方取名「東方瑞士花園」，獲市府提報參加2016國家卓越建設獎，一舉拿下金質獎。

中西區湖美社區是近幾年新興高級住區之一，位於西湖里內的頂湖公園，未開發前菜圃林立，雜草叢生，經地方及市府多方努力，於102年編列約6340萬公園用地徵收暨闢建經費，並於103年8月與地方溝通完成規劃設計，11月工程發包，104年3月公園竣工後同時開放使用，民眾期待已久的鄰里城市花園終於實現，並自行取名「東方瑞士花園」。

頂湖公園因環境優美、景色宜人，工務局提報參加「2016國家卓越建設獎」評選之「最佳環境文化類-公共工程與都市空間類」，經評審委員複審現勘，最後獲得金質獎最高榮譽。

工務局表示，中西區頂湖公園面積約0.53公頃，位於西湖街北側，臨湖美一街及湖美二街，周圍均為住宅區，為西湖里內重要社區公園，與居民日常生活緊密相連；公園內設施有完善的休閒步道、休憩座椅、多層次植栽及景觀照明等，除景色宜人，並多了一處「都市之肺」可以淨化空氣、涵養水源等多功能綠地，體現宜居的幸福城市。

(中時)