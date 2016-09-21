民代：颱風天追不到工程師復電會被罵
莫蘭蒂颱風導致南部縣市大停電，再度引發搶維修人員大作戰，雲林縣議員李明哲坦言，去年兩次颱風來襲，雲林縣兩次大停電，追不到工程師會被民眾罵不夠力、偏心，壓力也是不小。
他表示，從這幾次颱風經驗發現，民眾的停電忍耐度是1天，偏僻鄉間的老者耐性約2至3天，一開始還會自我安慰「遇到天災沒辦法」，等到冰箱的菜爛就忍耐不住了，火氣越來越大，打電話的頻率暴增。
李明哲表示，台電的調度方式很難不讓民代搶人，他們理想搶修順序是供電樞紐中心變電所、主幹線、支線，但現場很難控制，民眾在現場吵鬧不能不理，工程師一邊修一邊電話不斷進來，修完就被「押」走了，很難按照既定行程。
他說，看過一個工程師不斷接電話記下通報，記下就先放著，有些是一個人打好幾次，有些是一個點好幾個人打，維修單是重複的，幾乎是瞎忙。
坐辦公室的長官也會幫倒忙，他曾遇過有一長官到停電現場慰問，看到維修人員衣衫凌亂詢問「怎麼不把衣服穿好」，維修人員說「因為我到現在還沒機會穿好」。
李明哲認為，通報應該電腦化，要有人專責管理，不能再流於形式，民眾停電已經很無奈，找不到人更火大可想而知。
(中時)
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