環保署年度查核評鑑 永康垃圾焚化廠蟬聯優等

台南市環保局督促代操作廠商達和公司妥善操作永康垃圾資源回收(焚化)廠，不僅有效處理台南市的廢棄物，更節約用電用水，產生再生能源，今年再度蟬聯環保署查核評鑑優等獎。環保局副局長林健三出席環保署舉辦的頒獎典禮，接受環保署表揚。

環保局表示，永康垃圾焚化廠累積操作經驗，技術已趨成熟穩定，不僅有效處理臺南市的廢棄物，並可產生電力能源，焚化率、處理單位垃圾用電量及用水量均在全國焚化廠中名列前茅。環保局督促廠商透過廠內自主管理提升效率，落實三級管理制度，均獲環保署評鑑小組委員好評，再度獲得優等獎。

環保署為督促全國垃圾焚化廠妥善操作維護，提升營運效能，每年舉辦全國24座大型垃圾焚化廠查核評鑑。由政府、產業、環保團體代表及學者組成的評鑑小組，不定期到焚化廠評量焚化廠的營運績效、行政作業及環保局監督管理情形，針對績效良好的焚化廠，後續還有不定期複查，經過嚴格評鑑才選出得獎名單，永康垃圾資源回收(焚化)廠能夠蟬聯優等獎，得來不易。環保局除繼續加強管理，同時加強環境教育宣導功能。

(中時)