糖尿病雲端照護App 滑手機幫助降血糖

三總新陳代謝科主治醫師呂介華示範使用糖尿病雲端照護系統。（廖珮妤攝）

29歲的楊小姐因細菌感染到三總就醫，意外發現血糖破表，罹患第一型糖尿病，為了讓她積極控制血糖，並記錄胰島素使用情形，醫師推薦她使用雲端照護系統，只要下載App，並與特定廠牌的血糖機連線，就能隨時上傳血糖監控數值。

三軍總醫院目前有100名患者使用糖尿病雲端照護系統，過去患者若有血糖控制問題，只能到門診詢問醫師、衛教師，現在滑滑手機就能得到正確資訊，經過1年的使用，患者更願意配合測量血糖，平均血糖值降低50-60，成效非常好。

三總新陳代謝科主治醫師呂介華說，過去患者血糖紀錄，仰賴每天測量、紙本登記，有時病人忘記或隨便寫個數字，醫師也無從得知，App系統可以即時接收患者血糖訊息，若突然飆高、超過3天未測量，醫師、護理師的管理系統，都會收到警訊，可以馬上關懷病人。

(中時)