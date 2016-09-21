高雄市表揚資深暨特殊優良教師

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黃瓊儀（右起）、張永豪、張芬蘭獲教育部全國師鐸獎的最高榮耀；服務40年的五福國小翁校長也獲表揚。（李義攝）

高雄市長陳菊21日在社教館表揚資深暨特殊優良教師，其中，右昌國中退休老師姜全珍，今年榮獲教育部教育奉獻獎，另有甲仙國小張永豪、瑞祥高中鄭潔慧、左營國小黃瓊儀及中正高中張芬蘭4人，獲得教育部全國師鐸獎。

64歲姜全珍退休時創立學校教職員工退休聯誼會，號召退休夥伴們投入志工行列，迄今有106人受到感召加入。她還投入學校指導閱讀社團、舉辦跳蚤市場等，所得全部捐助公益團體與學校。

甲仙國小學務主任張永豪，國中小學都是棒球校隊，7年前八八風災重創甲仙地區，因緣際會下接觸拔河運動，而興起藉由拔河活動幫助學生及鄉親走出風災的悲傷記憶，帶著學生在全國勇奪35座冠軍。

鄭潔慧從青少年時期就立志擔任國文教師，進入高市國教輔導團擔任國文專任輔導員協助各校老師，後又參與擘劃高雄市國中愛閱網，先後獲教育部閱讀推手獎、高雄市閱讀薪傳典範教師及高雄市教學卓越獎特優的肯定。

輔導主任黃瓊儀服務21年，近幾年更推動資訊教育融入教學，實施E化創新教學，使教學方法不斷求新求變，成為高雄市智慧校園計畫等行動學習的推手，教育熱忱與使命感，持續迄今仍然不減。

張芬蘭曾入圍Super教師，她從臨床護理師轉換到教育現場服務，推動生命教育課程不遺餘力，引領學生發現自己生命的亮點，找到自己存在的意義與價值。她還成立南部教師專業成長共備社群。

五福國小校長翁埈山從事教職40年，初任校長是在原杉林鄉木梓國小，3年校長任期，學生數一度增加至28人，但最終不敵偏鄉小校裁撤命運，至今仍令他頗為感傷。面對教育大環境改變，他鼓勵老師們要勇於承擔與接受挑戰，從中找到興趣與成就。

(中時)