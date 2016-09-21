越南消防設備展 台商參展找商機
越南2016年國際安全與消防設備展覽今天起在河內舉行4天，吸引來自18個國家和地區的相關機構與業者參加。中華消防協會今年組團帶領共逾20家台商前來參展，進一步拓展商機。
這項展覽是由越南公安部技術後勤總局、警察總局消防分局與越南展會和廣告股份公司（VIETFAIR）等單位聯合舉辦的例行活動，今年邁入第9屆，是當地最大的消防設備與技術展覽會。
本屆展覽吸引來自英國、德國、美國、義大利、俄羅斯、日本、新加坡和香港等18個國家和地區的250個相關機構與業者參加，總展覽面積達7000平方公尺，共設450個展位。
參展業者在展場展出消防水帶、消防槍、消防砲、消防接口、配件、固定式、移動式滅火設備、消防供水設備等，今天上午吸引大批業者與民眾前來參觀。
展覽期間還有火災消防演習與專題相關研討會，讓客戶體驗先進消防設備以及促進參展機構和業者的合作與經驗交流。
越南近年來經濟成長較快，年均約達6%左右。越南最近大力發展基礎建設及改善民生，不斷興建商用大樓、民用住宅、超市與商店等，對消防設備有著大量需求。
中華消防協會看好越南發展前景，今年邀集彰得興業股份有限公司、巧風實業股份有限公司與協富消防安全設備股份有限公司等20多家台商赴河內參展，在展區設置台灣館，展出消防警報器、消防應急燈和排煙器等，盼能進一步拓展商機。
1家台商業者表示，正視越南基礎建設發展趨勢以及響應政府推動新南向政策，這次帶來最先進的相關消防產品參展，希望能夠尋找合作商機，積極拓展越南市場。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。