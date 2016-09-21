越南消防設備展 台商參展找商機

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越南2016年國際安全與消防設備展覽21日起在河內舉行4天，吸引來自18個國家和地區的相關機構與業者參加。中華消防協會帶領逾20家台商前來參展，在展區設置台灣館，進一步拓展商機。中央社河內攝 105年9月21日

越南2016年國際安全與消防設備展覽今天起在河內舉行4天，吸引來自18個國家和地區的相關機構與業者參加。中華消防協會今年組團帶領共逾20家台商前來參展，進一步拓展商機。

這項展覽是由越南公安部技術後勤總局、警察總局消防分局與越南展會和廣告股份公司（VIETFAIR）等單位聯合舉辦的例行活動，今年邁入第9屆，是當地最大的消防設備與技術展覽會。

本屆展覽吸引來自英國、德國、美國、義大利、俄羅斯、日本、新加坡和香港等18個國家和地區的250個相關機構與業者參加，總展覽面積達7000平方公尺，共設450個展位。

參展業者在展場展出消防水帶、消防槍、消防砲、消防接口、配件、固定式、移動式滅火設備、消防供水設備等，今天上午吸引大批業者與民眾前來參觀。

展覽期間還有火災消防演習與專題相關研討會，讓客戶體驗先進消防設備以及促進參展機構和業者的合作與經驗交流。

越南近年來經濟成長較快，年均約達6%左右。越南最近大力發展基礎建設及改善民生，不斷興建商用大樓、民用住宅、超市與商店等，對消防設備有著大量需求。

中華消防協會看好越南發展前景，今年邀集彰得興業股份有限公司、巧風實業股份有限公司與協富消防安全設備股份有限公司等20多家台商赴河內參展，在展區設置台灣館，展出消防警報器、消防應急燈和排煙器等，盼能進一步拓展商機。

1家台商業者表示，正視越南基礎建設發展趨勢以及響應政府推動新南向政策，這次帶來最先進的相關消防產品參展，希望能夠尋找合作商機，積極拓展越南市場。1050921

(中央社)