中國大媽貪玩手機 一夕間右眼看不見
中國大陸江蘇省南京市一名50歲大媽近來迷上智慧型手機，每天戴著老花眼鏡，從早到晚地滑手機，沒想到有一天，右眼突然看不見。
大陸揚子晚報今天報導，中國大陸的「低頭族」愈來愈多，不只年輕人，不少中老年人也開始變成「手機控」，50歲的王阿姨近來就因為貪玩手機，而導致右眼突然看不見。
家人緊急把王阿姨送醫診治，醫師檢查發現，她是高血壓引發視網膜中央動脈阻塞，俗稱「眼中風」。
幸運的是，王阿姨經過綜合治療，目前症狀有所緩解，但因視網膜受損，右眼想恢復到原來的視力是不太可能了。
醫師指出，中風分為很多種類，其中腦中風最常見，而眼中風則很少被人知曉。「眼中風」發病原因與腦中風如出一轍，出現血管阻塞，多是突然發作，症狀多變。
醫師也說，中老年人易患有各類基礎疾病，如高血壓、糖尿病、高血脂等，如果長期坐著不動，極易造成血液黏稠，血管裡的血栓堵塞視網膜中央動脈，就會造成像王阿姨這樣的情況。
因此，醫師建議，中老年人玩手機更應該注意時間和姿勢，最忌諱長時間保持一個姿勢低頭玩手機。此外，過度用眼對老年人來說更容易造成致盲性的眼疾。1050921
(中央社)
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