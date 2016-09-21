毒品摻糖粉牟暴利 警逮2毒販

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嘉義縣黃姓及胡姓等2名男子涉嫌在嘉義地區販毒牟利，警方昨天循線查獲，並查扣擠壓器及研磨機等證物，嫌疑人將海洛因摻入糖粉研磨、擠壓，從中獲得暴利。

嘉義縣警察局朴子分局今天表示，日前據報在朴子、太保地區有嫌疑人涉嫌販賣海洛因牟利，經調查，發現租屋在太保市一處套房的黃姓及胡姓2名男子涉有重嫌，昨天見時機成熟，持搜索票執行搜索。

警方當場查獲黃姓及胡姓等2名嫌疑人共處一室，查扣海落因毒品12包（毛重46公克）、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋4包、擠壓器1組及研磨機1台等證物。

警方搜索時，發現擠壓器及研磨機，黃嫌供稱，毒品研磨後，再摻入糖粉，將其毒品擠壓成塊狀出售，可以謀取更好價錢，吸毒者對毒品摻糖粉吸食，並不會有不適應感，且毒品擠壓成塊狀也比較不會變質。

警方指出，嫌疑人對於要將毒品擠壓成塊狀，而不露痕跡，還刻意購買研磨度較細緻的高級研磨機使用。警訊後，全案依毒品危害防制條例移送法辦。1050921

(中央社)