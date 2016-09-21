郭書瑤擔雄影代言 害怕看恐怖片
高雄電影節今天公布台灣閉幕片為導演葉天倫的「西城童話」，正好女主角郭書瑤也是本屆高雄電影節代言人，要為「懼獸年代」的主題登台讚聲，但她坦言，最怕就是看恐怖片。
「西城童話」是葉天倫最新的奇幻童話風格之作，帶來一場療癒氛圍十足的現代童話，郭書瑤飾演在街頭擺攤的造型師，與楊貴媚連袂演出充滿心結的母女，李李仁則破格扮醜、化身瘋癲神秘的流浪漢，全片華麗繽紛的廢墟風格，帶來前所未見的魔幻視覺。
葉天倫的「西城童話」是他寫給寂寞市井小民的打氣情書，有別於過去商業大作，這次更專注於寫出人際間溫暖火花產生的瞬間，是「台北愛情捷運」系列的壓軸作品。
郭書瑤在片中飾演被生活壓不過氣的造型師，她要清償鉅額房貸，與交際花母親楊貴媚若即若離的情感，也讓她糾結於現實和親情的矛盾，直到她遇見裝瘋賣傻的流浪漢李李仁，生命才出現通往幸福的出口。
葉天倫說，郭書瑤是「天生的演員」，難演的戲正式來都一兩次就成功到位，「她和金鐘影帝李李仁、金馬獎影后楊貴媚對戲時毫不畏懼，反而激盪出真情流露的演技」。
郭書瑤也擔任高雄電影節代言人，為「懼獸年代」的主題登台讚聲，不喜歡看驚悚片的郭書瑤表示，第一次當影展代言人，就遇上最害怕的恐怖片，對她來說真的是一大挑戰。
郭書瑤表示，私底下完全不看恐怖片，雖然都知道恐怖片的經典橋段，但就是不想接收到電影驚悚的負面能量。
「西城童話」將於11月6日在高雄電影節閉幕首映。1050921
(中央社)
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