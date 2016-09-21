北市撤銷教師蕭曉玲解聘案 將賠9年薪水

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前台北市中山國中音樂教師蕭曉玲認為台北市教育局在民國97年將她違法解聘，台北市長柯文哲今天在議會表示，撤銷教師蕭曉玲解聘處分。教育局說，將補發蕭9年本薪。

蕭曉玲認為，她因反對前市長郝龍斌推出的一綱一本政策，控告郝龍斌強推政策違法，才遭中山國中解聘。

柯文哲上任重新調查此案，廉政透明委員會7月初建議市府撤銷解聘處分，並回復蕭曉玲的教師資格、名譽以及相關損害。但因當年此案已經最高行政法院判決合法定讞，在法律上有適用困難，台北市函請法務部說明。

柯文哲今天在議會答詢時說，經法務部回函，現在已確定撤銷蕭曉玲的解聘處分，他認為該案應有程序正義，按照程序走，才能確保國家正常運作。

教育局說明，最高行政法院在100年判決定讞，但監察院於102年糾正台北市政府。法務部8月31日回函，行政機關應尊重法院判決，有不同意見，則請地方縣市政府裁量。

教育局說，蕭曉玲解聘案有6點不夠周延之處，第一是中山國中先對蕭曉玲記大過，2日後決議解聘，但一事不應二罰；第二，該校未按「處理疑似不適任教師調查小組」組織要點規定辦理解聘案；第三，該校原認定蕭曉玲教學不力，按規定需進行輔導，蕭要求由校外專家學者輔導，卻被校方認定拒絕輔導。

第四，蕭曉玲被認定教學不力後，未按規定進入2到6個月的輔導期，就改為認定行為不檢，程序有疑義；第五，校方以蕭曉玲幾乎相同的行為，先判定教學不力，後來又改為行為不檢解聘；第六，該校認為蕭曉玲發存證信函給教評委員，導致校內教師人心惶惶，並列為不適任事實之一，是否可作此認定，有討論空間。

教育局說，參酌監察院糾正調查報告、台北市廉委會聽證調查報告，且經多次邀集法務局等相關機關召開會議研商，認為原處分不當，因此撤銷蕭曉玲解聘案，所以中山國中解聘處分缺乏法定生效要件，自始無效，台北市將補發蕭曉玲9年本薪。至於薪水多少，事涉隱私不便透露。

教育局表示，因中山國中目前已無音樂教師職缺，教育局將另協調安置蕭曉玲復職，至於復職時間還在研議。1050921

(中央社)