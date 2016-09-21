福斯排廢造假 投資者索賠82億歐元

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德國布倫瑞克（Brunswick）法庭今天在聲明中表示，投資人對汽車業巨擘福斯汽車集團提出1400件訴訟，一共索賠82億歐元（約新台幣2870億元），作為排廢造假醜聞的賠償。

法新社報導，多數案件為「集體」的訴訟，包括多名原告提出的索賠，其中有許多人為私人投資人。

四面楚歌的福斯汽車集團（Volkswagen），同時也面臨來自大型機構投資人、德國聯邦政府，以美國政府的法律訴訟。（譯者：中央社周莉芳）1050921

(中央社)