維運費用過高 日福井核反應爐恐將廢止

西日本的文殊核子反應爐，將面臨被完全廢止的命運。（圖/美聯社）

日本政府可能將完全關閉並廢置福井縣（Fukui）的核子反應爐，為安撫當地自福島核電廠危機（Fukushima atomic disaster）後的反核聲浪，該反應爐當年花費超過1兆日圓（約3,300萬台幣）的預算，卻在建成後的20多年間僅僅運行不到一年的時間，如今又因龐大的維修及運轉費用決定廢爐，勢必讓日本的核能政策再度受到抨擊。

據路透社（The Reuters）報導，日本政府經多次內閣討論後，可能對福井縣的文殊（Monju）核子反應爐處以關閉和廢置的處分，該反應爐建成至今已有21年，但因事故頻傳，實際運轉時間僅有4個月。在福島核電廠危機之後，國內外的反核電聲浪高漲，再加上如需維持該反應爐持續運轉，每年必須花費高達200億日圓（約69億台幣）的公共預算，讓文殊反應爐成為眾矢之的。

文殊核子反應爐落成於1983年，是一種能自行製造核燃料效果的快中子增殖反應爐（Fast breeder reactor），位於關西地區的福井縣敦賀市，因多次事故導致其實際運行時間非常短暫，而在2011年福島核電廠發生事故後被勒令停止運轉，並經日本原子能研究開發機構（Japan Atomic Energy Agency）判斷不適合重新啟動後，至今都是關閉的狀態，是目前日本42座核電廠中3個處於關閉狀態的廠區之一。

目前日本政府和原子能機構都尚未路透社的報導進行回應，雖福井縣當地政府官員親訪中央部會，希望反應爐能保留運轉，但主管機關之一的經濟產業省對反應爐存廢採否定的態度，加上高額的維護費用，讓日本中央政府必須慎重考慮，以及國內外的反核浪潮，文殊核子反應爐的存續機會應相當不樂觀。

(中時電子報)