維運費用過高 日福井核反應爐恐將廢止
日本政府可能將完全關閉並廢置福井縣（Fukui）的核子反應爐，為安撫當地自福島核電廠危機（Fukushima atomic disaster）後的反核聲浪，該反應爐當年花費超過1兆日圓（約3,300萬台幣）的預算，卻在建成後的20多年間僅僅運行不到一年的時間，如今又因龐大的維修及運轉費用決定廢爐，勢必讓日本的核能政策再度受到抨擊。
據路透社（The Reuters）報導，日本政府經多次內閣討論後，可能對福井縣的文殊（Monju）核子反應爐處以關閉和廢置的處分，該反應爐建成至今已有21年，但因事故頻傳，實際運轉時間僅有4個月。在福島核電廠危機之後，國內外的反核電聲浪高漲，再加上如需維持該反應爐持續運轉，每年必須花費高達200億日圓（約69億台幣）的公共預算，讓文殊反應爐成為眾矢之的。
文殊核子反應爐落成於1983年，是一種能自行製造核燃料效果的快中子增殖反應爐（Fast breeder reactor），位於關西地區的福井縣敦賀市，因多次事故導致其實際運行時間非常短暫，而在2011年福島核電廠發生事故後被勒令停止運轉，並經日本原子能研究開發機構（Japan Atomic Energy Agency）判斷不適合重新啟動後，至今都是關閉的狀態，是目前日本42座核電廠中3個處於關閉狀態的廠區之一。
目前日本政府和原子能機構都尚未路透社的報導進行回應，雖福井縣當地政府官員親訪中央部會，希望反應爐能保留運轉，但主管機關之一的經濟產業省對反應爐存廢採否定的態度，加上高額的維護費用，讓日本中央政府必須慎重考慮，以及國內外的反核浪潮，文殊核子反應爐的存續機會應相當不樂觀。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。