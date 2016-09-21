父曾發飆「偷生嗎」 陳仙梅明年初確定補辦婚宴

陳仙梅跟老公明年初將補辦婚宴。（圖／取自陳仙梅臉書）

40歲本土劇演員陳仙梅2年前低調嫁給攝影師丈夫「印地安」，育有2子Ryder、Mason，由於小倆口當時僅採登記結婚形式，再加上印地安不喜歡面對鏡頭，所以夫妻倆本來不打算補辦婚禮，卻惹來陳爸爸心疼罵：「難道我女兒是偷生的嗎？」，今媒體報導陳仙梅和老公總算確定補辦婚宴，時間落在明年初。

陳仙梅2014年生下大兒子Ryder，今年4月又喜迎二兒子Mason，晉升為幸福人妻的她，日前卻自曝父親很氣女兒嫁為別人家的太太，卻遲遲不辦婚宴，一度引來家庭革命，最後陳仙梅跟丈夫決定妥協，答應父親將在台北、屏東舉行婚禮。

然而陳仙梅原先跟父親說好年底辦婚禮的約定，今據《蘋果日報》報導確定跳票，因準備時間來不及，小倆口決定明年一月在台北舉行訂婚儀式，之後再到屏東邀親友吃流水席，屆時常神隱的印地安是否願意亮相，也成為媒體關注焦點。

(中時電子報)