憲哥鬥佼佼 逼出宋芸樺自招「懶女人」

趁著拍戲空檔宋芸樺應邀出席夏利豪Forever系列發表活動。(張祐銘攝)

宋芸樺今為夏利豪CHARRIOL FOREVER WATCH發表俏麗亮相，誰知KEY STAR鋒頭話題，竟被今日擔任主持人的黃子佼搶走，近日黃子佼與吳宗憲為金鐘獎的戰火持續延燒，對此佼佼今日仍低調不願正面回應，只說心情需要調整，隨即快步離開不願再多說，並留下「我們金鐘獎見」一語，就是不願再打口水戰。

至於鋒芒被搶，宋芸樺也自曝是「懶女人」，她笑說，現在努力運動、做瑜珈，還有美白，讓她深深感受到「只有懶女人，沒有醜女人」，但她也不否認自己是懶女人，她說，現在更在意自己的身材線條，膚色則在乎亮不亮，還會逼身邊的工作人員美白，問她男友是否覺得她有變漂亮，她笑回「他一直覺得我很美啊！」

(中時)