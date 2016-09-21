當導演拍微電影 推廣民宿我最行

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「三星DOC-30秒說出好故事」上課狀況。（王亭云攝）

三星鄉長黃錫墉希望藉由舉辦課程，讓民宿業者自己推銷自己。（王亭云攝）

宜蘭縣三星鄉三面環山，自然風景優美，吸引不少遊客來賞景、體驗，都鄉公所發現，多數遊客都僅一日遊，民宿業者苦哈哈，三星圖書館數位機會中心今日起，舉辦課程免費教民宿業者拍攝、後製影片，展現民宿美麗風貌，達到行銷宣傳效果。

鄉長黃錫墉表示，近年三星鄉每到假日遊客眾多，卻少有人留宿，事實上，鄉內民宿有特色又平價，但住房率卻越來越低，希望藉由課程，讓民宿業者有能力行銷自己的特色，吸引遊客入住，預計年底將舉辦民宿展覽，協助三星民宿走出去。

三星圖書館數位機會中心，今日起一連3天，舉辦「三星DOC-30秒說出好故事」課程，共有10家民宿12位學員報名，課程內容為腳本設計、上機實拍、編輯軟體後製等，每位學員將製作一段30秒微電影，再由老師將全部作品合成一部合輯。

三星鄉內共有147間合法民宿，因愛上宜蘭美景，毅然決然離開南部，來三星鄉經營安農左岸民宿，鍾姓女主人說，民宿成立僅2年，平日住房率幾乎是零，假日僅周六達八成住房率，希望透過課程學習技術，將自家民宿行銷出去。

圖書館10月15日將開辦DOC單車攝影悠遊小旅行，以及10月18至20日FaceBook分享我的生活2項課程，歡迎一般民眾與民宿業者報名參加，以三星鄉為優先。

(中時)