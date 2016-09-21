屏檢偵辦山老鼠集團，疑有不明牛樟木流入喬本生醫

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屏檢偵辦山老鼠違法盜採販售牛樟木案，並查扣6330公斤牛樟木。（林和生翻攝）

屏東地檢署接獲線報疑有山老鼠集團違法販售盜採牛樟木，檢警大動作出動80餘人，兵分17路前往高雄、屏東、南投等地同步搜索，共起出6330公斤牛樟木，市價超過台幣200萬元，檢方更不排除已有部分木頭流入知名生技公司「喬本」，目前正逐步清查中。

屏東檢警昨持搜索票，前往高屏、彰化、嘉義及南投等地同步執行搜索，其中一處正是疑似與集團交易買入不明牛樟木的喬本生醫。共傳喚被告及證人共24人，經檢察官訊問後，認為集團成員簡群儒、林慶明、郭奕成、郭蘭宜及蔡昀恩等5人涉嫌違反森林法，分別諭知5萬及3萬元不等金額交保。

屏檢主任檢察官陳韻如指出，這5名被告均與生醫公司無關，但根據查扣資料顯示，不排除已有不明牛樟木流入「喬本」，至於數量、交易方式及交易時間，都要待後續釐清。

面對公司遭搜索，喬本生醫員工顯得特別低調，公司僅透過公關部發出簡單聲明指出，喬本為正派經營的生技製藥公司，所有內部牛樟木都是依法向供貨廠商合法取得，未來會配合檢調釐清案情，盼早日回復日常營運軌道。

喬本生醫主要是以生技新藥開發公司的規模投入牛樟芝產業，並進駐屏東農業生物科技園區，更首創在GMP廠房進行GAP作業培養牛樟椴木，盼能達到牛樟芝品質均質化，逐步開發成植物新藥，是台灣生產牛樟芝相關產品的知名企業。

(中時)