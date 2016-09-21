中島美嘉將辦首場演唱會 27日訪台宣傳
日本歌姬中島美嘉確定來台灣舉辦首場演唱會，她將於9月27日親自造訪寶島、公布演唱會詳細訊息，她也向歌迷預告，「這次台灣演唱會是一場獨一無二的特別演出，請大家期待。」
今年出道滿15週年的中島美嘉，2001年以日劇「新宿傷痕戀歌」出道，同年也發行單曲「STARS」，無論在演戲還是音樂方面都有亮眼表現，暢銷金曲「雪花」更被日韓多名歌手翻唱過；2005年則因主演電影「NANA」讓她紅遍亞洲各地。
中島美嘉曾為電影「NANA」赴港宣傳，與台灣擦身而過，當時面對前往採訪的台灣媒體就說過很想來走走瞧瞧，沒想到這個「想來」一等就是10年，所以出道15週年的企劃中，中島美嘉就決定在台灣舉行個人演唱會。
中島美嘉相當重視首場台灣演唱會，雖然內容還在規劃中，但她信心滿滿透過主辦單位表示，「絕對不會讓等待多年的歌迷失望，這次台灣演唱會是一場獨一無二的特別演出，請大家期待。」
「中島美嘉 SPECIAL LIVE 2016 IN TAIPEI」演唱會相關詳情，將由她本人親自來台於27日記者會上揭曉。1050921
(中央社)
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