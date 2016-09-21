陸女學生刺手臂熬夜 取出18截鉛筆芯

中國大陸貴州省貴陽市1名13歲初中女生，因學業壓力大，每天做功課到凌晨，為保持清醒，拿鉛筆筆芯扎手臂，導致手臂腫脹發炎，被家人送醫治療，共取出18截鉛筆芯。

大陸貴州商報報導，初中生小雪（化名）1周前用鉛筆芯在左臂刺出3個洞，插進3支長筆芯。她當晚被家人發現後，立即送醫處理。醫生發現傷口紅腫流血，需要施打藥物3天消炎。

報導引述小雪家人表示，小雪就讀初中，讀書壓力大，每天都要做功課到凌晨1、2時，於是以筆芯刺手臂提神。

報導指出，醫生在小雪左臂上分別切開4公分和7公分長的開口，由於筆芯已斷成數截，醫生只能以鑷子翻找，逐根夾起，1小時後，共取出18截筆芯，長短不一，最長達4公分。

報導引述當地第二人民醫院精神科副主任畢斌表示，學生年紀小，不懂得該如何表達情緒，於是選擇用「一種成人眼裡很激烈的方式宣洩」，但這種自傷或自殘的方式並不一定代表學生患有憂鬱症。1050921

(中央社)