秋唱藝術節售票演出，為屏東演藝廳暖身

屏縣府師法選秀節目舉辦歌唱大賽，盼能尋找屏東好聲音。（林和生攝）

屏縣秋唱藝術節將由阿卡音樂會打頭陣，同時為12月開幕啟用的演藝廳進行暖身。（林和生攝）

「來聽歌吧！」由屏東縣政府文化處舉辦的秋唱藝術節，將由11組縣內培訓的阿卡貝拉團隊於24日接力開唱，此次演出採售票方式進行，除證明及鼓勵團隊演唱實力，也為即將啟用的屏東演藝廳暖身，截至目前為止，門票已賣出六成。

文化處表演藝術科長游靜敏指出，外界眾所期待的屏東演藝廳確定於12月3日正式開幕啟用，為培養未來藝術欣賞人口，也盼觀眾能永續經營，此次屏東阿卡音樂會採售票、不贈票方式進行。

不同以往單純演唱，此次將以音樂劇呈現，並邀請專業節目編導楊瑾雯與戲劇演員陳蘋、舞蹈演員陳玟琪跨域合作，內容陳述一個在異鄉工作女子，歷經工作及情感挫折，返回恆春後感受山海及人情溫暖，毅然決然返鄉生活的故事。

屏縣府文化處長吳錦發強調，屏東剛逢風災襲擊，正在著手重建階段，藝術是最好療癒心靈的良藥，盼透過一場天籟美聲，撫慰受傷土地及人民。

他還說，當地磨兒國小學童在今年總統就職典禮上高歌，讓外界驚為天人，但屏東到處充滿歌唱天才，只是欠缺發光機會，為選拔潛力好手培育扶植，今年將師法選秀節目舉辦歌唱大賽，凡13歲至45歲、設籍屏東民眾皆可參加，報名截止日期是10月14日，期望找出屏東最美麗的聲音。

(中時)