中壢3警渉擄妓勒贖 桃檢聲請羈押

桃園中壢分局普仁派出所43歲警員李國漢，和當地色情業者勾結，透過27歲男子王杰仁充當白手套，幫雞頭在當地找套房，以1樓1鳳方式替小姐賣淫，並把賣淫地點等資訊提供給李員。

本月8日李國漢和派出所另外3名不知情員警，前往中壢區振興街的賣淫套房，將從事賣淫的唐姓女子帶回派出所偵訊，李國漢透過白手套王杰仁，找來賣淫業者林俊穎，牽線李員和另名賣淫業者蔡男見面。

李國漢甚至囂張的和蔡男說，「生意做這麼大也不會做人，找我就對了，你們自己看著辦」，隨後便把唐女和林姓賣淫業者帶到普仁派出所旁的便利商店，教導兩人如何作筆錄來規避刑責，並告訴他們以後由白手套王杰仁當他的代表處理事情，唐女因此沒被移送，形同吃案。

前天晚上，李國漢找來派出所21歲警員洪哲文當嫖客，到林姓賣淫業者手下的賣淫地點，以釣魚方式約出大陸籍何姓女子，當何女洗完澡後，李國漢同所的22歲警員林郁鈞闖進淫窟，拍下何女裸照後，沒帶回派出所即扣押何女證件，藉此向林姓賣淫業者索求6萬元的費用，並約在環中東路一家麥當勞交易。

林姓色情業者不滿之下向調查局舉報，檢調守株待兔之下，逮到前來取錢的白手套王杰仁，王杰仁也供出背後的李國漢，檢調當下立刻前往普仁派出所搜查，並帶回李國漢和洪哲文、林郁鈞，桃園地檢署將3人依照違背職務索賄、勾串等罪嫌，向法院聲請羈押。

(中時)