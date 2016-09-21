影后過去曾當小三 傳介入小布裘莉引發好奇「肚裡寶寶親爹是誰」

布萊德彼特被爆與法國女星瑪莉詠柯蒂亞（右）拍戲傳出緋聞，讓安潔莉娜裘莉大吃飛醋。（圖／達志影像）

好萊塢性感男星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）驚傳婚變！2人因合作《史密斯任務》擦出愛火，愛情長跑9年後，終於在2014年登記結婚，未料近日卻被爆出夫妻倆已訴請離婚，消息傳出震驚各界，雖然他們否認有第三者介入，但傳言指稱裘莉不滿小布與奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）互動曖昧也是離婚原因之一，對於突被冠上「小三」稱號，瑪莉詠表示非常震驚。

布裘婚變震驚演藝圈，雖然對外說法是2人對教養孩子觀念出現歧異，但不久後便被人爆出其實根本不只這個原因，上至裘莉疑似為了想進軍英國政壇，有意移民成英國國民，讓小布無法諒解，下至2人未來工作規劃也大相逕庭都成夫妻失和原因，此外裘莉認為小布酗酒、呼麻等舉動，會帶給小孩不好的影響，加上小布與瑪莉詠合作電影《鶼鰈同盟》（Allied）爆出緋聞，種種原因都讓裘莉非常崩潰，最後下定決心提出離婚。

瑪莉詠柯蒂亞在敏感時機懷孕，引發外界好奇肚裡寶寶的爹是男友吉翁卡列，還是「小王」布萊德彼特？（圖／達志影像）

對於突然成為小布的「小三」，友人透露瑪莉詠聽聞後表示非常震驚，似乎不明白消息是怎麼出現的。但其實她與導演男友吉翁卡列（Guillaume Canet）拍拖多年，已育有1個5歲兒子馬修（Marcel），2人感情非常甜蜜而穩定，15日她在法國出席新片《不過就是世界末日》首映時，穿上鬆身連身裙遮掩腰線，隨後證實瑪莉詠有喜，且預產期將在今年12月，似乎無暇介入別人感情。

不過有媒體從預產期推出，瑪莉詠懷孕該為3月，恰好當時她正與小布趕拍新戲，時機點敏感使得謠言四起，而她當年介入吉翁卡列和德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）的婚姻，導致2人最後離婚，當小三早有前例，加上小布過去也同樣劈腿珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）與裘莉，此次被外界懷疑2人極有可能「真的」又出軌，至於瑪莉詠肚裡的孩子父親是誰，也成為網友好奇的焦點。

(中時電子報)