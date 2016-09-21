水槍對決 大陸居民與廣場舞大媽的戰爭

中國大陸「廣場舞大媽」時常在早晨、夜晚大聲播放嘈雜的體操歌曲，使附近居民不堪其擾，為了反制大媽，有居民自製水槍、高音砲，更有激動的民眾向大媽潑糞。

東南快報微博報導，福州市民劉先生20日到朝陽路一家銀行領錢，看到十幾個大媽在銀行門口的空地上跳舞，「音樂聲特別大」。等他出來後，看到銀行樓上的居民正用自製水槍對著樓下跳廣場舞的大媽們噴水，被噴的大媽們四處逃散。

5、6個大媽被淋成落湯雞，有的還在一邊擰乾衣服，有的將音響往遠處推，避開水。劉先生說，大媽們隨後對著樓上的住戶叫罵，原來樓上的住戶噴水已經不是第一次了。

有的大媽氣不過，甚至還撿起地上的小石子往上扔。但樓上的住戶沒有回應，繼續向下「掃射」，這場住戶與大媽的對戰大約持續了20分鐘。

這起住戶與大媽的紛爭傳上網後，許多網友表達對住戶的同情。有網友說「我覺得我會用墨水」、「支持澆水的！道德問題，不多說」、「每天定時的聽著同幾首歌，要命啊」、「每天幾點睡取決於他們幾點結束」。

甚至有網友說，「我家樓下天天跳，從6點跳到10點半，怎麼休息？溝通過了她們把聲音調的更大甚至往業主門前放大便，物業保安（保全）去管，她們動手打保安，報警警察也拿這些大媽沒辦法」。

廣場舞大媽與住戶的紛爭時常發生。武漢也曾發生潑糞事件，不過受害的是廣場舞大媽。

2013年10月武漢嘉園小區廣場上，一群人正在音樂聲中翩翩起舞，卻突然被從天而降的糞便潑了滿頭滿身。

溫州市中心一社區則與大媽們多次交涉未果後，600多位住戶湊了人民幣26萬元（約新台幣130萬元），買了一套「遠程定向強聲擴音系統」，一旦大媽們開始跳，就循環播放警報聲，成功退敵。

山東省則有高樓住戶受不了廣場舞音樂，自行播放更大分貝的「High歌」，與廣場舞音樂同時播放近2年，吵得周邊居民不得不尋求當地媒體協助。1050921

(中央社)