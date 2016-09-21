港股收高 市場靜待美聯準會動向
香港和上海股市今天收高，日本中央銀行今天稍早決議大幅調整貨幣政策，快速啟動通膨，提振信心。美國聯邦準備理事會（Fed）也將在台北時間明天凌晨2時結束貨幣決策會議。
香港恆生指數收盤上漲0.59%，或139.04點，收在23669.90點；恆生國企股指數收盤上漲1.0%，或97.62點，收在9849.06點。
上海綜合指數收盤上漲0.10%，或2.87點，收在3025.87點。深圳綜合指數收盤上漲0.28%，或5.54點，收在2005.60點。
第一上海證券策略師葉尚志表示：「陸股波動性不大，失去方向感的投資人改找他處的投資機會。」
大陸投資人今天透過滬港通，敲進38億元人民幣（5.696億美元）港股，維持過去1個月資金流入的速度。
日本政府在過去3年來大印鈔票和收購債券，都沒辦法讓經濟擺脫數十年的頹勢，日本央行日本銀行今天稍早大修貨幣政策架構，轉向瞄準利率。
市場目前正在靜候聯準會政策動向，以及和利率有關的蛛絲馬跡。（譯者：中央社劉淑琴）1050921
(中央社)
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