濾掛咖啡致癌爭議 食藥署實測闢謠
醫師江守山日前發表「濾掛式咖啡恐融致癌物」言論，掀起正反爭議。食藥署抽檢9件市售咖啡濾袋材質，發現所有濾袋均為不織布，根本沒有添加可能致癌的濕強劑。
腎臟科醫師江守山16日在臉書發文指出，民眾常喝的「濾掛式咖啡」通常是紙包裝，因添加「濕強劑」才能在熱水沖泡下還不會破掉，但強濕劑本身就是致癌物，碰上咖啡醇類、油類恐溶到咖啡裡，呼籲民眾少用。
衛福部食藥署為釐清民眾疑慮，近日以傅立葉轉換紅外線光譜儀（FTIR）檢驗9件市售濾掛式咖啡產品的「濾袋」材質。
檢驗結果顯示，所有濾袋內側與咖啡接觸部分，9件均為「聚丙烯」（PP）材質不織布；濾袋外側有4件為「低密度聚乙烯」（LDPE）、5件為「聚對苯二甲酸乙二酯」（PET）材質不織布，並非江所說的紙類。
食藥署簡任技正高雅敏受訪時表示，不織布屬於塑膠高分子聚合物，材質強韌又耐水，根本不用添加濕強劑，就能在沖泡咖啡時維持濾袋完整性。
高雅敏說，濾袋內側的PP材質，不但具耐酸鹼、耐化學物質、耐碰撞等特性，耐熱溫度還可達100至140度，民眾無須擔心濾掛式咖啡使用安全。1050921
(中央社)
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