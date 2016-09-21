彰縣辦地震演練 副縣長籲守防災原則

全台今天同步實施1分鐘地震避難掩護演練，彰化縣副縣長陳善報今天前往田尾國小視察演練情形，提醒記住趴下等防災3要領。

陪同陳善報一同前往視察演練的還有彰化縣政府教育處副處長張雀芬、田尾國小校長王錦鴻以及彰化縣議員劉淑芳等人。

為加強各級學校教師與學生的防災教育以及應變能力，縣政府配合交通部氣象局的強震即時警報系統，今天在縣內各級學校同步實施1分鐘的地震避難掩護演練，陳善報視察的田尾國小，小朋友們在老師的指導下，依照校園內的緊急避難疏散路線，前往安全地點避難。

陳善報指出，今天是九二一大地震發生17週年，也是國家防災日，他看到同學都迅速確實的執行各種防災措施，完成「趴下、掩護以及穩住」3要領，也遵守了「不語、不跑、不推」3不原則，希望小朋友們透過這次的防災演練，了解如何預防及遠離災害，以確保身家性命安全。1050921

(中央社)