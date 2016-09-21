參與FAO遭岐視待遇 外交部：嚴正抗議
外交部今天表示，關於漁業署派員出席「聯合國糧農組織」（FAO）相關會議遭歧視性待遇，外交部已電請相關駐處致函FAO對於歧視性待遇，提出嚴正抗議。
據媒體今天報導，今年七月，農委會漁業署兩名官員前往義大利參與FAO漁業委員會（COFI）會議，都已換好證件進入會場，但漁業署人員入場時曾出示中華民國護照，被中國人員注意到。主辦單位在中國施壓下，將漁業署人員驅離出場，到最後仍無法參與會議。
外交部指出，已電請相關駐處致函FAO對於歧視性待遇，提出嚴正抗議，函中強調台灣為遠洋漁業大國，重視及遵守國際漁業規範，透過國際組織出席COFI相關會議是基於專業、務實的態度，盼能對於全球海洋資源永續發展作出貢獻，盼FAO能跳脫局限，做出有利各方決定。
此外，外交部說明，針對媒體關切近來中國大陸頻施壓並阻擾台灣參與聯合國體系專門組織，如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及FAO會議及相關活動，政府從未接受相關不合理做法，並力洽各方支持，持續尋求改善。
外交部強調，平等參與聯合國體系專門組織及活動是全民的心願，政府將一本初衷，誓與全民共同努力擴大有尊嚴、有意義的國際參與空間。1050921
(中央社)
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