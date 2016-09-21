帶人參觀黑鷹直升機 消防署：嚴予告誡

消防署特種搜救隊隊員張晏嘉，7月25日未依規定擅自攜帶友人一家4口參觀黑鷹直升機，消防局今表示，已嚴予告誡，並列為案例教育，引以為鑑。

消防署表示，空中勤務總隊勤務第二大隊基於敦親睦鄰及宣導救災任務，平時就有開放民眾及團體申請參訪直升機，但隊員張晏嘉擅自帶友人至機棚參觀黑鷹直升機，已嚴重違反規定。

消防署說，除對張晏嘉嚴予告誡，也將檢討其行為疏失，並列為案例教育；另外，有關媒體報導張晏嘉夫妻感情問題，特種搜救隊已輔導應妥適處理，也盼社會大眾切勿因個人因素影響隊務及聲譽。1050921

(中央社)