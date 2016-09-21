司法院人事同意權案 柯建銘：院會處理

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，司法院人事同意權行使一案，因朝野協商破裂，將依照程序到立法院院會處理，讓司法院正副院長與5位大法官提名人能夠無縫接軌。

立法院長蘇嘉全日前邀集朝野黨團協商司法院人事同意權案無共識，國民黨團對司法院長被提名人許宗力資格有疑義要求釋憲，未簽署朝野協商結論。

柯建銘下午受訪表示，兩次朝野協商，國民黨就是不簽字，面對協商破裂與10月31日前要完成司法院人事同意權的行使，期間要開二次公聽會、三天半的審查會加上投票，在這種情況下，只能到院會處理。

他表示，9月20日院會結束前，對於「總統咨文院會決議交付全院委員會審查之決定」一案，民進黨團提復議，阻絕國民黨團復議空間；立法院會處理復議案時，民進黨團將提案同步處理司法院人事同意權案的時程，照程序在院會處理，至於何時處理？柯建銘不願透露。

柯建銘說，民進黨過去在野時，不論再怎麼強悍也不會杯葛人事同意權的行使，因國民黨團沒有簽署司法院人事同意權行使相關問題一案的協商結論，原協商共識之一書面審查，設定9月底前可提案，但時程上恐來不及。

根據立法院議事規則第43條規定，復議動議提出後，討論時間，由主席徵得出席委員同意後決定；且同法第45條規定，復議動議經表決後，不得再為復議之動議。1050921

(中央社)