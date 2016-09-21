疫情升溫 越南發現3例茲卡感染者

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東南亞茲卡疫情最近升溫，各國陸續公布疫情爆發，越南衛生部日前也確認發現3例茲卡感染者。

越南媒體報導，該國衛生部門在全國各省市共抽取2672個樣本送驗，結果發現在胡志明市、慶和省（Khanh Hoa）與福安省（Phu Yen）各有1例茲卡病毒感染者。

值得一提的是，這3名患者先前都沒有去過疫區，可能病毒是由蚊子傳播。

越南衛生部指出，由於茲卡病毒已在越南流行，加上東南亞各國之間往來方便和頻繁，今後茲卡疫情將持續延燒，預期病例數會增加。

面對上述情況，越南衛生部指示相關單位進一步加強防疫工作，包括清除蚊蟲孳生源、噴灑殺蟲劑、抽取樣本送驗以及加強防疫宣導等措施。1050921

(中央社)