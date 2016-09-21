弟弟生病決定讀藥學 藥師國考摘榜首

今年剛從嘉南藥理大學藥學系畢業的游雅茹，在今年度的藥師國考拿下第一名，今天回到學校接受表揚。她說，當年因弟弟生病選擇就讀藥學系，希望擁有醫藥方面的專業知識。

嘉南藥理大學今天公布藥學系應屆畢業生參加藥師國家考試的成績，報考的226人中，有174人順利考取；其中除了游雅茹拿下榜首，第3名的趙大為也是嘉藥今年應屆畢業生，且兩人都已經在醫院的藥劑或藥學部門上班。

游雅茹說，她就讀大四時開始準備國家考試，每天念書超過6小時；遇到不懂的內容，就會向老師尋求協助，老師也都能詳細解答。有心報考藥師國家考試的學弟妹，應該從上課時專心聽老師講課做起，厚植自己的實力。

她說，高中畢業時曾猶豫應該選擇就讀國防大學或是嘉藥藥學系。但因為想到弟弟3歲時因病導致中耳積水，後來從健康的孩子變成中度智能障礙，深刻感受到醫藥專業知識的重要性；加上姐姐也是醫護人員，最後仍選擇藥學領域，希望對家庭及社會有貢獻。1050921

(中央社)