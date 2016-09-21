情侶吵架剪刀刺傷男友 送醫急救

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

情侶吵架演出見血全武行，住新北市中和區忠孝街的29歲男子，今天下午將近5時，因男女朋友吵架，遭剪刀刺傷，造成左肩、左臂、左額3處受傷，意識清楚，送衛福部雙和醫院。1050921

(中央社)