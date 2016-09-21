聯邦快遞攜手7-ELEVEN 合推「FedEx便利寄」

消費者到ibon機台輸入繳款代碼，即可列印「FedEx便利寄」繳款單。

聯邦快遞今（21日）宣佈與全台超過5,000家7-ELEVEN合作，推出「FedEx便利寄」，為沒有聯邦快遞帳號的客戶提供簡便的寄件服務，目前，聯邦快遞授權寄件中心擴已展到超過6,300個零售服務據點。

「FedEx便利寄」推出後，消費者只要到「FedEx便利寄」網站填寫線上空運提單，取得繳款代碼後，在ibon機台輸入繳款代碼並列印繳款單，就可到7-ELEVEN櫃台寄送以聯邦快遞國際優先快遞服務託運的文件，且毋須繳付額外費用。

統一超指出，此項服務免除傳統紙本填寫空運提單，讓寄送文件流程更加簡單便利。消費者可隨時於FedEx網站預約寄件，然後到家裡附近的7-ELEVEN 辦理FedEx寄件服務。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞一直致力為客戶帶來便利的服務管道。現在的客戶對靈活度的要求越來越高，我們與7-ELEVEN攜手提升服務方案，正好回應了客戶這方面的需求，讓客戶在寄送文件及繳付相關託運費用時變得更輕鬆容易。」

統一超也說，根據最新統計數據，統一超處理跨境包裹的數量達到年20%的成長，顯見跨境寄取件需求增加的趨勢。因此繼去年與FedEx合作推出進口包裹到店取貨服務後，今年再加深與FedEx的策略合作關係，提供消費者全新出口寄件服務。

(時報周刊)