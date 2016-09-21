太鼓隊與啟智生同樂 台日交流分享愛
宜蘭縣三星鄉聖嘉民啟智中心院生，克服先天身心障礙限制，成立太鼓社打出生命樂章，還受邀到各地表演，日本知名太鼓團體「華凜」今與院生們合奏，台日音樂交流、激盪火花，宣傳即將到來的2016丟丟銅蘭城國際音樂節，現場氣氛熱鬧溫馨。
咚咚！隆咚！震耳欲聾的太鼓聲，夾帶著歡笑聲，2016丟丟銅蘭城國際音樂節，將於10月12日至16日盛大舉行，宣傳活動如火如荼展開，宜蘭市公所特別安排日本知名太鼓團體「華凜」，到聖嘉民啟智中心切磋鼓藝，也為院生帶來精彩表演。
宜蘭市長江聰淵說，2016丟丟銅蘭城國際音樂節將登場，目前正進行宣傳活動，有別於以往男性打太鼓，此太鼓團成員都為女性，特別邀請她們與聖嘉民啟智中心太鼓隊交流；「華凜」的團員說，雖然語言不通，但透過音樂交流，感到很開心。
聖嘉民啟智中心打擊樂團，已有20多年歷史，2年前團員受太鼓表演感動，主動希望學習太鼓，太鼓社因而成立，目前有12名團員，每周練習一次，師長說，打鼓需要跟著節奏，對這些身心障礙的孩子並不容易，但他們從中得到快樂，甚至情緒上獲得控制。
(中時)
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