原和玉示範跑酷 3秒翻上高牆

原和玉熱愛戶外活動，來臺拍攝極限運動節目非常興奮。（國家地理頻道提供）

「交通部觀光局」與「國家地理頻道」繼前年共同發佈以美食探險串聯北回歸線為主題的《北回臺灣的滋味》後，今年度再度沿著北回歸線用近年在國際越來越熱門的各式極限運動為主題拍攝《北回臺灣的極限之旅》，將在9月底透過國家地理頻道與福斯體育頻道，向全亞洲40個國家觀眾招手，親身體驗北回歸線上綠寶石──臺灣。

為了吸引更多年輕旅客的關注，運用臺灣位居北回歸線上所顯現的多樣性，交通部觀光局與國家地理頻道今年再度聯手製作《北回臺灣的極限之旅》節目，並再次邀請國家地理頻道知名主持人原和玉(Harry Yuan)來臺拍攝，體驗北回歸線經過臺灣的絕佳極限運動地點與特殊活動，包括在嘉義布袋港體驗新式水上動力飛板、以動感的跑酷動作穿梭玉山小徑、駕馭飛行傘俯瞰花東縱谷美景、在湍急的花蓮秀姑巒溪初學獨木舟、最後在東北角海岸龍洞攀岩，完成一場橫越海、陸、空，極為華麗精彩的臺灣極限運動之旅。

來自美國舊金山的Harry，原本就熱愛攀岩、騎機車等戶外活動，此次受邀來臺拍攝極限運動節目，一開始就覺得相當興奮。他表示全球各地北回歸線橫越之處多是高山、沙漠、熱帶雨林，而臺灣是其中唯一擁有地景、地貌、生態最多樣性的地方，他相信有許多險峻的、壯觀的、美麗的地點，適合各式各樣的極限運動。拍攝期間遇到一對來自美國多次造訪臺灣，擅長跑酷的Robins兄弟，就帶著他前往玉山的登山小徑上練習跑酷，而讓Harry看到極限運動迷眼中的夢幻遊樂場。

原和玉現場小試身手，為大家示範簡單的跑酷動作。他一瞬間便翻上高牆，並沿著窄窄的柵欄門頂端輕鬆寫意快步通過，接著越下高牆來個前滾翻，一氣呵成的動作贏得現場滿堂彩。他說他平常就喜歡攀岩，這次有機會學習跑酷，算是完成了一個他的心願。因為攀岩跟跑酷就如同兄弟一般，都是讓自己的身體適應不同的地形地貌，在不留下任何足跡的環保原則下，達到娛樂和鍛鍊身心的效果。

原和玉也提到，如果一般人想要體驗北回台灣的極限之旅，也千萬不要錯過飛行傘，因為可以親身鳥瞰台灣美麗的景致實為畢生難得的經驗。說到最喜歡的台灣美食，重視養生的他大力推薦台灣的水果。他說水果就像是上帝給人類的糖果，而台灣的水果在世界上的排名是數一數二，他最愛的就是台灣的芭樂、木瓜和鳳梨。

交通部觀光局劉喜臨副局長表示：「國外旅客來臺灣有3項必須完成的事情，登玉山、單車環島及泳渡日月潭，我們認為第4項就是沿著北回歸線以極限運動方式挑戰橫越臺灣。」劉副局長接著說：「隨著永續旅遊概念的越加成熟，夏天更應該關掉冷氣走出戶外，並且用橫越臺灣的方式，一步一腳印的體驗台灣這個北回歸線上的綠寶石，這不只是愛臺灣，更是愛地球的具體行動。我們希望透過運用不同方式沿著北回歸線周邊橫越臺灣，吸引更多國人及外國旅客深度體驗臺灣不同風貌。」

(中時)