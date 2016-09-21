柯文哲質詢時嗆詐騙議員 事後道歉收場

台北市長柯文哲今天在議會備詢時，議員吳世正提到房屋稅修改議題，並提及「詐騙市長、豪宅市長」。柯文哲卻忽然回說，「你才是詐騙議員」，最後在其他議員要求下道歉。

台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會，柯文哲率各單位主管列席並備詢。

議員吳世正質詢時，一開頭提及，台北市推行的房屋稅，會讓財政局長陳志銘被祭旗，並以簡報說明北市現今推行的房屋稅議題，他詢問柯文哲，被前任市府調高20、30倍房屋稅的豪宅有幾戶？認定的高級住宅有幾戶？舊屋回溯從何時開始？

也在答詢台的財政局長陳志銘說，被調高20、30倍的豪宅有個位數，至於認定的高級住宅有4000多戶，舊屋回溯是從民國90年7月1日開始。﹑

吳世正說，財政局提及的三個方案，在第一個方案中，舊屋維持原標準單價，新屋一般住宅取消房屋標準單價，高級住宅則是改為固定比率加價，但第二、三個方案中的新屋部分卻全部依照方案一中的新屋規定。

吳世正表示，三個方案就是要降豪宅稅，不管是舊屋回溯15年部分要一刀切還是三次調降，都為一刀切，這是「詐騙市長」；至於房屋稅調降20倍不合理，他提及，就是要為全部豪宅降稅，真的是「豪宅市長」，三個方案都是為了調降高級住宅房屋稅。

吳世正拿出報導表示，台北市房屋稅稅改是要活絡豪宅市場，炒作豪宅就是造成台北房價、物價上漲的原因，請問市長柯文哲不清楚嗎?

財政局長陳志銘回應，方案二、三針對103年7月以前的豪宅房屋稅都會調升不會調降，至於方案一高級住宅部分，適用新的標準構造單價，只要新制就適用。

吳世正提到，三個方案中新屋分的高級住宅都要變成固定比率，重申「豪宅市長、詐騙市長」。

柯文哲聽聞後卻脫口而出，「你才是詐騙議員」，引發其他在場議員不滿，並要求柯文哲道歉，事後副議長陳錦祥從中協調，柯文哲先對陳錦祥以手勢道歉，最後才說，「好啦，道歉，不應該用激烈言語互相攻擊」，議員最後才讓柯文哲繼續質詢。1050921

(中央社)