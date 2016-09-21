eTA寬限期將屆 加國駐台辦事處籲注意
加拿大駐台貿易辦事處今天表示，電子旅行證（eTA）寬限期將在9月29日到期，呼籲旅客注意申請時效，另提醒留心收取超過加幣7元手續費的不實網站。
加拿大辦事處說明，自今年3月15日開始，來自免簽地區的旅客要搭機前往加拿大或在加拿大轉機都需要辦理eTA，包括台灣在內。
但這項措施初期有寬限期，容許旅客不需有eTA仍可登機，但寬限期將在9月29日到期，呼籲旅客注意時效。
此外，加拿大駐台辦事處強調，過去陸續發現部分eTA申請人並非從官方網站申請，而是透過非官方或釣魚網站申請，提醒需要電子旅行證飛往加拿大或轉機的旅客，請登錄官方網站Canada.ca/eTA來申請，並留心其他看來合法但會收取超過加幣7元 （約台幣175元）手續費的不實網站。
加拿大政府的官網是唯一可以合法申請eTA的網站，線上申請程序簡易。也有包括中文的填表申請說明，旅客也可以授權第三方， 如旅行社， 親友等來協助代為申請eTA。1050921
(中央社)
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