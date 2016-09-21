砍情敵一路追到醫院 男子被判6年徒刑
台北市陳姓男子與漆姓女子分手後心有不甘，在其住家樓下堵人時，見她出門找郭姓男子，拿西瓜刀砍郭男6刀，並一路追到醫院急診室。台北地院依殺人未遂罪，判陳男6年徒刑。
判決書指出，今年4月間，陳男開車到漆女住家樓下等她下樓，並將西瓜刀藏放於右手衣袖內下車等候；漆女發現後心生畏懼，打電話給郭男，希望他前來接送，郭答應並搭計程車前往。
計程車抵達後，漆女步出自家準備搭車，陳男發現後上前拉住她的手；郭男見狀喝令陳男放開漆女，陳氣憤難平，拿出西瓜刀朝郭男左側頭部砍共3刀。
郭男為抵禦，從右後褲袋，取出平日攜帶在身之折疊刀抵擋，並要漆女趕緊上車躲避，郭在離開時，又被陳男持刀砍傷背部及手肘砍共3刀。
郭男和漆女搭車離開現場，陳男駕車在後尾隨，當計程車抵達台北市立聯合醫院和平院區急診室門口，郭旋即衝入急診室，陳隨後抵達現場，發現漆女在計程車內要求她下車，而她請司機把車開往警察局，直奔萬華分局門口，陳見狀後離去。
承審法官認為，陳男持刀砍殺郭男頭部等重要部位，甚至在郭受傷就醫後，仍駕車持刀追趕等情節，顯見陳情緒管理不佳、漠視他人生命，全案依殺人未遂罪，判處陳男6年徒刑；至於強制未遂、恐嚇危害安全2罪，則判陳10個月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。1050921
(中央社)
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