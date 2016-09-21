翁滋蔓駁臭臉耍大牌 淚喊很受傷
演員翁滋蔓今天落淚澄清拍攝雜誌封面照片時臭臉、耍大牌等報導，內容完全不實，「對我是很大傷害」，保留法律追訴權，經紀公司已交律師處理。
街舞電影「終極舞班」是導演羅頌其執導，23日全台上映。今天中午在台北舉辦媒體試片，映後翁滋蔓及同片演員Casper、邱昊奇等人接受媒體聯訪。
被問到與演員朱芷瑩拍攝雜誌封面照片時，擺臭臉、耍大牌等週刊報導內容，翁滋蔓表示，看到報導嚇很大一跳，髮妝師是配合雜誌安排，該坐哪裡拍攝也是雜誌設計，報導內容完全不實。
翁滋蔓說，看到這些不實爆料內容非常傻眼，她很喜歡朱芷瑩，拍攝當天來不及交換聯絡方式，之後有到朱芷瑩臉書（facebook）留言祝新片上映順利，朱芷瑩也有回覆她。
她表示，以前都覺得算了，忍下來自我承擔，但這類不實爆料已不是第一次，會讓認真努力的藝人被誤會，真的很遺憾。從電影拍攝到宣傳，每一刻都不鬆懈，認識的人都知道她很努力工作，不要用這種手法宣傳任何東西，希望演藝圈有更多正能量。
翁滋蔓說到掩面哭泣，Casper、邱昊奇在旁加油打氣，也為她說話，稱讚翁滋蔓很敬業、有禮貌，邱昊奇說，翁滋蔓是前輩，且是好榜樣，拚命練舞的認真態度，讓後輩演員更不能懈怠。1050921
(中央社)
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