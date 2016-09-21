蔡總統：提升公共托育 也要和私立合作
兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天表示，在提升公共及非營利幼兒園之餘，也必須研議與私立機構合作的機制，在中央與地方的配合下，她有信心一定可以做到。
民進黨今天的中常會邀請政務委員林萬億以「擴大幼兒托育公共化」為題進行專案報告，並邀請衛福部長林奏延和教育部長潘文忠與談。
民進黨發言人黃適卓會後轉述蔡總統聽取專案報告後裁示，提升托育公共化的比例是政府重要的政策目標，但是在提升公共及非營利幼兒園之餘，也必須研議與私立機構合作的機制。
蔡總統指出，這些改革牽涉層面甚廣，各個縣市政府的條件也不一樣，中央與地方必須充分溝通，共同合作，在財務面、人力面及法規鬆綁上給予支持，在中央與地方的配合下，她有信心一定可以做到。
此外，今年是民進黨創黨30周年，民進黨舉辦一系列活動，媒體詢問是否會邀請歷任黨主席包括保外就醫的前總統陳水扁？黃適卓說，中常會沒有討論到，相關議題無法評論。
黃適卓說，中常會決議，黨慶相關活動包括擴大中執會，邀請中執委、二級黨部主委及縣市長。1050921
(中央社)
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