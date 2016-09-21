史上最大宗! 大陸醫學論文被揭集體造假

巴西學術期刊Genetics and Molecular Research網站。(圖/GMR網)

美國的抄襲監測單位最近揭發了一宗大規模論文造假案，起底出某論文代寫公司與巴西SCI期刊配合，收費刊登中國大陸醫學論文。

美國著名的論文監測網站Plagiarism Watch在20日刊登其檢測報告，指出以iPlagiarism系統進行比對，發現某篇大陸投稿論文涉嫌抄襲。當中約1/3文本與其他著作雷同，而高度相似的部分，甚至連圖表都長得一樣，只是修改些微數據而已。

進一步檢測刊登該論文的巴西SCI期刊Genetics and Molecular Research同期作品，更可以看到多數來自中國大陸的論文造假。由於這些作者來自不同單位，也在相近時間投稿，因此排除各自抄襲的可能。而是由同一家論文代寫公司捉刀，並與期刊狼狽為奸。

偽造論文中使用的圖表幾乎一樣，只有修改些微數據。(圖/Plagiarism Watch報告)

偽造論文中使用的圖表幾乎一樣，只有修改些微數據。(圖/Plagiarism Watch報告)

這次大陸醫學論文的規模性造假震撼了醫學界，或許可以說是史上最大宗學術舞弊。報告建議大陸政府、大學研究所、期刊出版機構等單位能通力合作，防止大陸的學術環境惡化。此外，給予Genetics and Molecular Research期刊H指數（H index）34分的湯森路透(Thomson Reuters)也應該把關。

H指數（H index）是一個混合量化指標，可用於評估研究人員的學術產出數量與學術產出水平，其計算是基於研究者的論文數量及論文被引用的次數。

(中時電子報)