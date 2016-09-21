野餐拿大獎 府城漫遊生活節募集創意野餐點子
野餐正夯！「印象西門 2016府城漫遊生活節」將於10月1日、2日首度於台南西門商圈公園廣場舉辦野餐市集音樂會，活動特別規畫創意野餐評選活動，邀請喜歡野餐的朋友拿出野餐新點子、秀出創意，評選方式除了由現場民眾投票，還會累計網路照片人氣，累計最高票數前3名就有機會獲得大獎！
在所有戶外活動中，「野餐」是最令人感覺美好的草地活動之一，帶著自己準備的餐點及野餐墊，就能與家人或好朋友，伴著陽光與微風，享受美好相聚時刻。「印象西門 2016府城漫遊生活節」現場除了安排市集攤位，也安排樂團表演接力演出，邀請市民朋友共襄盛舉。
西門商圈座落在舊城牆遺址最西邊，曾是重要歷史脈絡，百年風華褪盡，首次舉辦活動，希望讓民眾感受老城新風貌，讓珍貴的城市回憶，得以延續，即日起開始報名，活動詳情請洽「俠客行文創」06-2148004或上官方網站查詢。
(中時)
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