U23培訓隊交手樂天二軍 吞8K遭完封
U23中華培訓隊赴日移地訓練，21日與東北樂天金鷲隊二軍進行交手，中華隊受制於對方投手的壓制，全場只擊出5支安打，苦吞8K，終場以0比3遭完封，22日起移動至東京，之後與讀賣巨人及火腿二、三軍進行交手。
中華隊此戰排出黃恩賜先發出戰樂天二軍，先發4局，被敲出5支安打，其中有4支集中在第3局，失掉2分，另也送出3次三振，之後廖乙忠、吳丞哲、賴智垣及陳品學輪番上陣，各投1局，讓樂天再添1分。
對於此戰的先發表現，黃恩賜提到，自己整體狀況還可以，只是第3局節奏被抓到，同時也因樂天打者掌握變化球能力很好，一些球投得不差卻都被擊出安打，這也是他日後要再加強的地方。
至於中華隊打線則遭封鎖，面對樂天排出的先發投手小野郁，前6局僅從他手中擊出3支安打，之後樂天換上高掘和也、加藤正志與今野龍太接替登板，中華隊也僅再敲2支零星安打，依舊沒能得分，最終遭完封。
中華隊本要和樂天二、三軍進行4場交手，但其中兩戰受到雨勢攪局，最終只打2場，而中華隊赴日移訓至今已進行5場比賽，戰績1勝4敗，總教練郭李建夫也提醒球員拿出自信與霸氣迎戰；外籍打擊教練克魯茲則鼓勵中華隊球員，不要因為害怕而不敢全力揮棒，到球場就該享受比賽的樂趣，相信自己能做得到。
(中時電子報)
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