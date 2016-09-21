18℃巧克力 點燃閱讀的熱情
南投縣文化局與18℃巧克力工坊，推動「我愛閱讀」護照認證，成果斐然，其中，國姓鄉乾峰國小全校42位學生，1學期閱讀5510本書，平均每人讀131本書；全校參加346場藝文活動、寫了692篇心得，是全縣最愛閱讀、寫作能量最強的學校。
昨天上午，「我愛閱讀」護照認證的閱讀高手、心得達人頒獎，由南崗國中排笛樂團，演出浪漫的樂曲揭開序幕；文化局長林榮森、18℃文化基金會董事長茆晉詳與執行長王又興、陳綢阿嬤等人頒獎表揚。
我愛閱讀護照認證的閱讀高手中，水里國小蔡明憲4連霸；獲得2連霸的包括埔里張家嘉、魚池王芝華、南港黃莉茵，中山廖韓瑜、蔡昀蓁，北山楊竣翔、陳俊翔、王唯丞、徐郁琇、徐瑞芬。
心得寫作高手，埔里王歆宜4連霸，草屯林品薰3連霸，獲得2連霸的包括炎峰王宥穎及吳承澤、僑光柯虹羽、草屯蔡宓軒、國姓周盈圻。
國姓鄉立圖書館積極與轄內各校互動，第8次蟬聯全縣最高閱讀認證量，囊括愛看書、愛活動、愛寫作3類第1名！集集鎮、魚池鄉及名間鄉立圖書館，分別在團體獎中獲得第2名及第3名佳績。
在頒獎典禮之後，茆晉詳率18℃團隊，帶領閱讀、心得寫作高手，體驗「一日巧克力師」，體會手做巧克力的樂趣，由於適逢921地震周年，特別設計製作巧克力屋，讓小朋友親手打造家園，寓教於樂。
(中時)
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